Kara Kartal’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, bu akşamki derbide kilit rol üstlenecek. Başarılı kanat oyuncusu, 3-4-3 sisteminin en önünde hem Michy Batshuayi’ye pozisyon hazırlayıp hem de kendine fırsat yaratarak skor üretmeye çalışacak. Özellikle savunma hattında birçok eksiği bulunan Sarı-Lacivertiler karşısında maçın başından sonuna kadar etkin bir rol oynamayı deneyecek olan Ghezzal, sık sık ceza alanı dışından yapacağı vuruşlarla konuk ekibin filelerini havalandırmaya çalışacak. Valentin Rosier’in yokluğunda hem sağ koridorda hem de iç hatta üzerine daha fazla yük düşecek olan başarılı futbolcu, görevini en iyi şekilde yapıp Kara Kartal’a zaferi getiren isimlerden biri olmaya çalışacak.



