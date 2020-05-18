Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Siyah-Beyazlılar'ın Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımında top koşturan Brezilyalı stoper Renato Chaves'i transfer listesine aldığı iddia edildi.

2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Chaves için Beşiktaş'ın transfer yoklaması yaptığı ve yakın zaman içinde temaslarını sıklaştıracağı iddia edildi.

2018 yılında Fluminense'den Al Wahda'ya transfer olan 30 yaşındaki deneyimli stoper Chaves, 21 resmi müsabakada forma giyerken 2 de gol attı.