Beşiktaş'ta transferde Vida müjdesi!

Maddi açıdan zor günler geçiren Beşiktaş, takımın en çok kazanan ismi olan Vida'yı gözden çıkartmış durumda. Siyah-beyazlılara bu doğrultuda müjde İngiltere'den geldi.

17 Eylül 2020, Perşembe 09:12 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta transferde Vida müjdesi!

Beşiktaş'ın yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulan maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istediği Domagoj Vida'ya West Ham United talip oldu. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki savunma oyuncusu için kollarını sıvadığı ve kısa süre içinde Hırvat oyuncu için Beşiktaş'a transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

HEDEF 5 MİLYON EURO

Beşiktaş, West Ham'ın istediği Vida için kapıyı 5 milyon Euro'dan açmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim Vida'dan gelecek bonservis ve oyuncunun yıllık ücretinden kurtularak önemli bir tasarruf hedefliyor. (Takvim)

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