İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, kadrosuna takviye etmenin planlarını yapıyor.

Harcama limiti bulunmayan siyah beyazlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği limitlere itiraz etmişti.

Hesaplamadaki yüzde 31 buçukluk faiz oranının güncele çevrilmesini isteyen yönetim, federasyondan gelecek habere göre hareket edecek.

Olumsuz karar çıkması durumunda transfer için oyuncu gönderme seçeneği üzerinde durulacak.

Boyd'a teklif yok

Süper Lig'deki Anadolu takımlarının gündeminde olan Tyler Boyd’a henüz resmi bir teklif olmadığı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi transfer imkanı bulursa önceliği hücum bölgesine verecek.

Cenk Tosun da hedefte

Birçok oyuncu ile temasa geçen siyah beyazlı ekibin hedefinde eski futbolcusu Cenk Tosun da var. Ancak bu transferin gerçekleşme ihtimali çok yüksek değil.

Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazır gitmek için sezon sonuna kadar başka bir takıma gitmeyi hedefleyen milli futbolcunun önceliği Premier Lig'de kalmak.

Crsytal Palace, Newcastle United ve Aston Villa takımları da Cenk için temaslarını sürdürüyor.

Bu görüşmelerden sonuç çıkmaz ve 28 yaşındaki futbolcu da alacağı ücretten fedakarlık yaparsa bu transfer gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Cenk Tosun’a Beşiktaş dışında Türkiye’den başka talipler olduğu da gelen haberler arasında. (TRT Spor)