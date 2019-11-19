Beşiktaş ocak ayında kimi transfer edecek? Beşiktaş'tan kimler gönderilecek. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında ve Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde son haftalarda aldığı puanlarla zirveye ortak olan Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar Beşiktaş'ın transfer gündemini yakından takip ediyor. İşte 19 Kasım Salı son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ'TAN GUILHERME ATAĞI!

Lige iyi başlayamayan ancak son 5 haftada aldığı sonuçlarla yeniden zirveye ortak olan Siyah-Beyazlılar, devre arası transfer çalışmalarına başlamıştı. Transfer operasyonuna hız veren Kara Kartal birçok isim için araştırma yaparken, asıl hedefe FANATİK ulaştı.

Beşiktaş’ın, Yeni Malatyaspor formasıyla harikalar yaratan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Guilherme’nin peşine düştüğü öğrenildi. Geride bıraktığımız sezon 35 maçta 5 gol, 7 asistle oynayan, bu sezon ise şimdiden 4 gol, 6 asiste ulaşan Brezilyalı futbolcuyu özellikle teknik direktör Abdullah Avcı’nın ısrarla istediği kaydedildi.

Plan hazır

2 yıldır Malatyaspor’da kiralık olarak forma giyen ve bir sezon daha Doğu ekibiyle anlaşması olan Guilherme’nin transferi başta imkansız gibi gözükse de Siyah-Beyazlı yönetim planını hazırladı. 28 yaşındaki oyuncu için araştırma yapan Beşiktaş, başarılı oyuncunun İtalyan ekibi Benevento ile olan sözleşmesinde ‘6 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesinin olduğunu öğrendi.

Harekete geçilecek

Kara Kartal, Benevento ile yapacağı görüşmelerde bu rakamı 3 milyon Euro’ya düşürmeyi ve transferin gerçekleşmesi durumunda Malatyaspor’a da sözleşmesinin feshi için yüzde 25 pay vereceği belirtildi. Bu konuda Sarı-Kırmızılılar’dan olumlu yanıt alan Beşiktaş önümüzdeki günlerde Benevento ile masaya oturacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜ LİSTESİ!

Ara transferde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futboldan sorumlu yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir araya gelerek, görüş alış verişinde bulundu.

Siyah-beyazlıların, yerli ve yabancı oyuncuların yer aldığı geniş bir golcü listesi hazırladığı aktarıldı. Yöneticiler önümüzdeki günlerde listedeki isimlerin kulüpleri ve menajerleriyle temas kuracak. Bütçe disiplinine çok dikkat eden siyah-beyazlılar golcü transferinde öncelikle kiralama seçeneğini uygulamaya çalışacak. Koşulların cazip olması halinde yeni santrfor için belli bir miktar bonservis bedeli de ödenecek.

Bu arada Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yeni forvetin devre arası hazırlık kampına mutlaka yetişmesini istediği öğrenildi. Sezon başında geciken transferler nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Avcı’nın, yeni golcünün mümkün olan en kısa sürede kadroya katılması yönünde talepte bulunduğu ifade edildi. (Skorer)

ORKAN ÇINAR KULÜP ARIYOR!

2017-2018 sezonunda Gaziantepspor’dan 450 bin Euro’ya alınan ve sırasıyla Konyaspor ile Adana Demirspor’a kiralanan Orkan Çınar yine göze giremedi.

Devre arasında takımdan ayrılacak isimlerin başında gelen 23 yaşındaki oyuncunun, kendisine şimdiden kulüp aramaya başladığı kaydedildi.

Süper Lig ekiplerinin fazla ilgi göstermediği genç futbolcu için 1. Lig temsilcilerinin yarışacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK SÜRPRİZ! ADEM LJAJIC...

Teknik Direktör Abdullah Avcı, İttifak Holding Konyaspor’la deplasmanda oynayacakları zorlu müsabakada N’Koudou ve Diaby’ye 11’de forma vermeyi planlıyor. Adem Ljajic’e yer bulmakta çok zorlanan siyah-beyazlı hoca, Aykut Kocaman’ın bol pasa dayalı defansif oyun anlayışına karşı da özel hazırlıklar yapıyor.

Süper Lig’in son 5 haftasında 13 puan toplayarak ayağa kalkan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11’ini şekillendirmeye başladı. Üst üste oynanan maçlar neticesinde yorgun olduğu için teknik heyet tarafından zaman zaman dinlendirilen Adem Ljajic’in, Konyaspor deplasmanında da kulübeye çekilebileceği ortaya çıktı.

Konyaspor maçının kadrosunu bugünden itibaren antrenmanlarda deneyecek olan Abdullah Avcı, savunmayı Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz ve Caner Erkin’den kurmayı planlıyor. Defans hattının önünde yetişmesi durumunda Atiba Hutchinson ve Mohamed Elneny’yi oynatacak olan siyah-beyazlı hoca forvet arkasında yine Abdoulay Diaby’yi görevlendirmeyi düşünüyor. Kevin N’Koudou’nun sakatlıktan golle dönmesi nedeniyle sol kanatta sıkıntı yaşamayacak olan Avcı’nın, sağ kanatta Jeremain Lens ile Tyler Boyd arasında kararsız kaldığı bildirildi. Forvette Burak Yılmaz’ı oynatacak olan Beşiktaş’ın teknik patronu rakip analizi konusunda da hazırlıklarını büyük bir titizlikle devam ediyor. Konyaspor’un bol pasa dayalı defansif oyun yapısından çekinen Abdullah Avcı, buna karşı bazı önlemler alacak.

Farklı anlayışlar

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin başındayken Abdullah Avcı’nın yönettiği Medipol Başakşehir’e çok zor anlar yaşatmıştı. Kocaman’ın taktisyen yönünün iyi olduğunu bilen Abdullah Avcı’nın karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak için farklı oyun anlayışları üzerinde çalıştığı bildirildi. Deneyimli hocanın, milli oyuncuların takıma dönmesinden sonra taktik çalışmalara ağırlık vereceği ifade edildi. (Skorer)

BEŞİKTAŞ'TAN GEDSON FERNANDES ATAĞI!

Ara transfer döneminde öncelikle forvet alacak olan Beşiktaş’ın, istenen şartların oluşması durumunda aynı zamanda geleceğe de yatırım olarak bir iki takviye daha yapabileceği öğrenildi.

Kartal’ın bu prensip doğrultusunda Benficalı Gedson Fernandes için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. 20 yaşındaki oyuncu için Talisca formülünü işletecek olan Siyah-Beyazlılar’ın tarak kemiğindeki sakatlığının ardından forma şansı azalan oyuncu için 1.5 yıllık kiralama teklifi ile kapıyı çaldıkları ifade edildi.

Sadece 6 maçta oynayabildi

Ancak Beşiktaş bu kez daha uygun bir anlaşma yaparak satın alma opsiyonunu düşük tutmaya çalışacak. Talisca’da bu opsiyon yüksek olduğu için yıldız futbolcu elde tutulamamıştı. Beşiktaş yönetimi öncelikle genç futbolcunun menajeri ile ön görüşme yaptıktan sonra Benfica yönetimi ile temasa geçti. Görüşmelerin şimdilik olumlu yönde seyrettiği ve tarafların ocak ayında bir kez daha bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacağı kaydedildi. Fernandes bu sezon sadece 6 karşılaşmada forma şansı buldu. (Star)

HEDEFTEKİ GOLCÜ BOAKYE!

Milli arada hem takımın son durumu hem de transfer dönemi için teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelen Beşiktaş Yönetimi, bütçe olarak şu an sadece bir forvet transferinin yapılabileceğini söyledi.

Devre arasında yolcular var

Yönetime gelir gelmez kendi ceplerinden verilen paralarla oyuncu ve personel ödemelerini yapan Beşiktaş Yönetimi, acil durum nedeniyle bir yerli veya yabancı bir forveti renklerine katacak. Onun dışında mevkilere, mali zorunluluklar nedeniyle transfer yapmayı düşünmeyen siyah - beyazlı kulüp, tam aksine teklif almaları halinde bazı oyuncularla yollarını bile ayırmayı planlıyor.

Forvet dışındaki bölgelere ancak bazı oyuncuların satılması halinde transfer yapabileceklerini Avcı’ya ileten yönetimin, devre arasında maaş baremini daha da aşağıya çekmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Maaşı yüksek oyuncularla ilk etapta oturarak indirim isteyecek olan siyah-beyazlılar, Feda dönemindeki mali politikasını yeniden devreye sokacak. Fazla transfer yaparak ödemeleri aksatmak istemeyen yönetim, bu durumu yüksek maaşlı futbolcularla da paylaşacak. Fedakârlık yapmaları durumunda ödeme takviminde istikrar yakalanacağını ve kaldırılan prim sisteminde de iyileştirme olacağını takıma aktaracak olan yönetim, oyuncularına “Transferlere harcayacağımız parayı sizin maaşlarınızı ödemekte değerlendireceğiz. Sizler de bizim için fedakârlık yapın” mesajını verecek.

Boakye gündemde

Devre arası transfer döneminde hücum bölgesine takviye arayan Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Sırp basınında çıkan haberlerde, Kızılyıldız’da oynayan 26 yaşındaki forvet Richmond Boakye’nin siyah-beyazlı takımın gündeminde olduğu kaydedildi.

Ganalı golcünün, Kızılyıldız’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e karşı oynadığı maçlarda takip edildiği aktarıldı.

Scout ekibinden yakın takip

Hatta Beşiktaş’ın scout ekibinin oyuncu için statta hazır bulunduğu ifade edildi.

Tam not

Devre arasında önemli bir hamlenin olacağı ve Beşiktaş’ın, Richmond Boakye için hazırlanan ilk etap raporlarında tam not verdiği bildirildi.

(Milliyet)

AVCI'DAN SON DAKİKA TRANSFER AÇIKLAMASI!

Milli maç arasına üst üste 3 galibiyetle girip zirve yarışına ortak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Oyun olarak kendini tatmin etmeyen şeylerin olduğunu belirten Avcı, “Ama 5 maçın 4’ünü kazanmak önemli. Ligde 8. olsak da liderle aramızda 3 puan var. Beşiktaş’ın bir karakteri var. Taraftarının tutkusu çok fazla. Kazanıldığı zaman duygu çok başka bir şey, kaybettiğinde çok başka. Ben gül bahçesine gelmedim. Bu zorlukları da biliyordum ama burayı tercih ederken hem ben tercih edildim hem tercih ettim. Karşılıklı oldu bu. Uzun zamandır devam eden bir şeydi” ifadesini kullandı.

‘Maça göre 11 belirliyorum'

Haftalık plana göre 11’ini değiştirdiğini kaydeden Avcı, “Maçlara göre farklı planlarla çıkmamız gerekiyor. Oyuncularımızın profillerine de bakıyorum, ona göre karar veriyorum. Karius’a sezon başında oyun felsemizi anlattım. Burada senin ayakların çok önemli dedim” açıklamasını yaptı. Transferle ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, “Forvete alternatif düşünüyoruz, saklamaya gerek yok. Bir tane oyuncu, Burak’ı da rahatlatabilir. Yerli mi yabancı mı bakacağız. Transfer için aklımdaki rakam 2 ama kulübün düşüncesi önemli. Bir santrfor bir de kenar oyuncusu” diye konuştu.

‘Oğuzhan ileb Ljajic’i kazanmalıyız’

“Oğuzhan’ı Beşiktaş’a tavsiye eden benim 2012’de Milli Takım’dayken. Buraya geldiğimde evime çağırıp gece 01.30’a kadar iletişim kurduğum bir oyuncu. Kazandığımız Göztepe maçında 85 dakika sahadaydı, oyundan aldığımda seyirci alkışladı. Dönüşü başlamıştı ama sonrasında yaşadığı sakatlıklar... Adem Ljajic için de aynı şey geçerli, Oğuzhan gibi O da özel bir oyuncu. Geçen yıl 7 gol 8 asistle oynamış, 9’u 10’u yapması bekleniyor. İstediklerimi vermeye başladı. Özel oyuncuları kaybedemeyiz, kazanmamız lazım.”

'Yüz kızartıcı suç mu işliyoruz?’

“Ne yorumlar yapılıyor. Biz yüz kızartıcı bir suç mu işliyoruz, bir oyun oynayıp geliştirmeye çalışıyoruz. Benim ailem var, oyun oynuyoruz. Ekibimle iki senedir ligi puan ve sıralama olarak Beşiktaş’ın üstünde bitirdim. Beşiktaş’ın son 5 senedeki pas sayılarını çıkarttım, şu anki oyun sadece yüzde 10 fazla. Benim Beşiktaş ile ilgili hiç bir şikayetim yok, şikayetlerimi çözme politikasına gitmeliyiz. Beşiktaş şampiyon olamadığı sürece, başarısız ilan edilecektir.”

VAR’ı en çok isteyen benim’

Anlık başarılarla günü kurtaramayız. Geleceğimize, insan kaynağımıza, kendi insanımıza yatırım yapmamız lazım. VAR’ı en çok isteyen teknik adamlardan birisiyim. Ben, VAR’ın olmasından yanayım. Biz hep her şeye şüpheci bakarsak bu böyle gitmez. VAR’ın adaletine inanmamak elde değil ama bunun ucunda da insan var. Bunda dikkat etmeliyiz, insanları baskı alacak bir duruma sokmamamız gerek. Hakemlerin işi çok zor.”

Oğuzhan Özyakup'un performansı...

"Oğuzhan’ı biliyorsunuz, 2012’de A Milli Takım hocasıydım. Fikret Orman, yeni başkan olmuştu. Fikir alışverişi de yapıyordu. Oğuzhan’ı Beşiktaş’a ilk tavsiye eden, alınmasını söyleyenlerden biriyim. 2012’de A Milli Takım’a alan hocayım. Buraya geldiğimde evime çağırıp gece 01.30’a kadar iletişim kurduğum, hâlâ konuştuğum bir oyuncudan bahsediyorsunuz."

"Oğuzhan'la konuştuğumuzda aslında o da buna adım attı sezon başı itibariyle. Takımın performansı, yaşadıklarımız, onun yaşadığı sakatlıklar. İçerde oynadığımız, kazandığımız Göztepe maçında iyi oyun oynadı. Hatta 85’te oyundan aldım, seyirci alkışladı. Oğuzhan’ın bir dönüşü başlamıştı. Sonra yaşadığı sakatlıklar... Şunu da rica ediyorum. Performans değerlendirmesini yapabiliriz. Oğuzhan 85’te oyuna girerken, Beşiktaş taraftarı çok büyük. Maç 1-0 galibiz. Lütfen protestosunu sonra yapsın, yapacaksa."

'Ljajic özel bir oyuncu'

"Sadece onun için değil. Adem Ljajic için de aynı şey geçerli. Bazı futbolcuların yüzleri kulüplerinde eskidiği zaman, bu tip performans düşüklüklerinde tepkiler olabiliyor. Ljajic için de aynı şey geçerli. Ljajic’in 1 sene evvelki attığı goller, yaptığı asistler konuşuluyor ama son iki maç 6 puan yine Ljajic var bizde. İnsanlar bunu göremiyor. Onun için Ljajic de özel bir oyuncu. 1 sene evvelden, 7 gol atmış-8 asist yapmış. 9’u, 10’u bekliyorsan bu, seni bu anki mevcutta durumunu daha düşük gösterebiliyor. Şimdi şu an itibarıyla istediklerimi vermeye başladı. Bu, insan. 34 maç aynı verimi alamayabiliriz. Adem sezona iyi başlamıştı aslında, sakatlıkları oldu. Milli takım performansı iyi. Şu an itibarıyla kazanıyoruz, onların da performansı yukarı çıkmaya başladı. Özel oyuncuları kaybedemeyiz, kazanmamız lazım."