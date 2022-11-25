Devre arası transfer döneminde etkili hamleler yaparak Süper Lig şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde devam etmek isteyen Beşiktaş , hamlelerine devam ediyor.





KAAN AYHAN OLMADI, SÜRPRİZ İSİM GÜNDEMDE

Stoper için temaslarına devam eden Beşiktaş'ta listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Kaan Ayhan'dı. Fakat oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle, bu transferin gerçekleşmesinin bir hayli zor olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilerin göre Siyah-Beyazlılar, gündemine flaş bir ismi aldı.

Milli takıma yükseldi

Kara Kartal'da rota Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Samet Akaydın'a döndü. Beşiktaş, maliyet konusunda araştırma yaparken, diğer yandan da takas sistemi üzerinde duruyor.

İlgili Haberler Beşiktaş'ta ikinci devre hazırlıkları başladı





Eğer transfer gerçekleşirse yaz transfer döneminde takıma katılan Tayyip Talha Sunuç ile Samet Akaydın bu kez Siyah-Beyazlı forma altında buluşmuş olacak. Mavi Şimşekler'deki yükselen performansı ile milli takıma seçilen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise ligde 13 maçta sahne alırken, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

2022 Dünya Kupası'nda Japonya'ya Almanya karşısında attığı golle zaferi getiren Asano'nun kartal pençesi hareketiyle sevinmesi dikkat çekmişti.

Japon yıldız için gaza basıldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da gündemdeki isimlerden biri de Takuma Asano'ydu. Yıldız oyuncu, önceki gün Dünya Kupası'nda Japonya'nın, Almanya karşısında elde ettiği müthiş zaferde galibiyetin mimarı oldu. Deneyimli sağ kanat oyuncusu, 57. dakikada oyuna girerken, 83. dakikada skoru 2-1'e getiren golü kaydedip, takımının aldığı 3 puanın mimarı oldu. Ayrıca performansı ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 28 yaşındaki futbolcu için temaslar hızlandırılacak. Beşiktaş Yönetimi, Asano'nun transferini Dünya Kupası sona ermeden önce bitirmek istiyor.





En büyük aday Beşiktaş

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Asano için şu anda en ciddi adayın Kara Kartal olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın bu transferi bitirmek için 3 milyon Euro civarında bir maliyet ayırdığı öğrenildi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Bochum'un formasını giyen Asano'nun, 1.5 yıllık daha kontratı bulunuyor.



