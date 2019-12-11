Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen hafta bir radyo programına yaptığı açıklamada mali sıkıntılardan dolayı TFF Lisans Kurulu’nun kendilerine Ocak ayında transfer yapma izni vermediğini söylemişti.

Çebi, “Santrafor ve orta saha bölgelerine oyuncu almak istiyoruz. Ama federasyon şu anda bize izin vermiyor. Geçen yaz 16 milyon Euro’ya mal olan transferler nedeniyle limitimizin aşıldığını söyleniyor. Önce oyuncu satmamız gerekiyor. Lisans kuruluyla biraz tartışacağız gibi gözüküyor. O yolu açabilirsek transfer yapmayı istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

TFF’nin kararı sevindirdi

Başkan’ın açıklaması sonrasında TFF’den gelen haber, Siyah-Beyazlılar’ı sevindirdi. TFF’den önceki gün yapılan açıklamada, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın ’Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması’ başlıklı bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından kararı kulüp profesyoneliyle değerlendirecek olan yönetimin, mali şartların oluşması halinde ara transfer döneminde takımına forvet ve orta saha takviyesi yapacağı bildirildi.