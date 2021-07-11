Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar hedefleyen Siyah-Beyazlılar, kadroyu güçlendirmek için yoğun bir operasyon başlatmıştı. Dış transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Asbaşkan Emre Kocadağ’ın yer aldığı çalışmalarda yönetim, 4 ismin üzerine yoğunlaşmıştı. Kara Kartal, listedeki; Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira ve Diego Costa konusunda çalışmalara devam ederken, yönetimin bu 4 futbolcu konusundaki planlamasına FANATİK ulaştı.

Hiç zaman kaybetmeden İstanbul’a gelecek

Beşiktaşlı idarecilerin, Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın’la birlikte koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalarda ilk bitirilmesi beklenen isim olarak Valentin Rosier ön plana çıkıyor. Portekiz ekibi Sporting’den kiralandığı geçen sezon sağ bek hattında ortaya koyduğu performansla lige damga vuran Fransız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Kartal, oyuncunun kulübüyle de imzaları atmak üzere...

Toplam maliyet 10 milyon Euro

Yönetim, önümüzdeki birkaç gün içinde Sporting’le imzaları atıp ardından hiç zaman kaybetmeden Rosier’i İstanbul’a getirmeyi planlıyor. Başarılı oyuncuyla 3 sene için 1.5 milyon Euro garanti, 500 bin Euro da bonus olmak üzere 2 milyon Euro’ya anlaşan Kartal, kulübüyle de yaklaşık 4 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan pay formülüyle de anlaşmak üzere...

Brezilya’dan 10 numara uçuşu...

Siyah-Beyazlı yönetim, mevcut planlamaya göre Rosier’in ardından yaklaşık 1,5 aydır peşinde olduğu Alex Teixeria’yı Kartal yapmayı hedefliyor. Brezilyalı futbolcuyla da yapılan pazarlıklarda son aşamada bulunan Beşiktaş , JS Suning’le sözleşmesi sona eren ve boşta bulunan tecrübeli 10 numarayı, bonuslarla 2.5 milyon Euro maaşa ikna etmek üzere... Josef de Souza’nın da etkisiyle Kara Kartal’da görev yapmaya olumlu yanıt veren başarılı futbolcu, imza parası talebinin ek bonuslarla karşılanması planının kabul edilmesi sonrasında yıldız ismi de İstanbul’a getirecek. Teixeira, karantina kuralları gereği 8 gün izole bir şekilde kalacak.

Diego Costa’da güvence Şampiyonlar Ligi müziği!

Bu sezon Devler Ligi’nde mücadele edecek olan Kara Kartal, dünyaca ünlü bir golcü almak için kolları sıvamıştı. Bu doğrultuda elindeki listeden birçok forvetle görüşen yönetim, son olarak Diego Costa’nın üzerine yoğunlaştı. Yaklaşık 1aydır süren pazarlıklarda son olarak bonuslarla 2.7 milyon Euro maaş seviyesine kadar çıkan Kartal, hedefindeki 4 isimden en çok Costa konusunda zorlanıyor. Deneyimli isme Benfica’nın da talip olması, işleri zora soksa da direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılım bileti cebinde bulunan Siyah-Beyazlılar, Kupa 1’e güveniyor.

Gökmen Özcan



