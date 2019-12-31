Yaz transfer döneminde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile borçları yapılandırma yoluna giderek, teknik heyetin istekleri doğrultusunda değil, mali şartlara göre kadroya takviye yapan Beşiktaş Yönetimi, devre arasında da sıkıntılar yaşayacak. Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sunulan raporlar doğrultusunda hareket etmek zorunda olan siyah-beyazlılar transfer için gerekli olan kaynağı kendi içinden bulmaya çalışacak.

Domagoj Vida, Adem Ljajic ve Güven Yalçın gibi isimlerden birine resmi teklif geleceğini hesaplayan yönetim, böyle olması halinde transfer çalışması yürütecek. Takımdan birinin ciddi bir bonservis bedeli karşılığında gitmesi durumunda önce golcü sonra mali duruma göre sağ kanat oyuncusu almayı planlayan siyah-beyazlılar, TFF ile faiz sıkıntısı yaşamıştı.

Koşullar çok farklı

Sezon başındaki faiz oranının mevcut durumun iki katı olması yüzünden itirazda bulunan yönetimin, bu konuda yeni bir başvuru daha yapması bekleniyor.

Beşiktaş Yönetimi’nin yeni başvuru sırasında bu tür yapılandırmaların Avrupa’da 3-5 seneye yayıldığını TFF’ye ileteceği bildirildi. Bu seneki gibi bir seferde geçiş sağlanmasının bazı kulüplere sıkıntı yaratacağını aktaran siyah-beyazlıların, faiz esnekliği gösterilmesi halinde sıkıntı olmayacağını dile getirdikleri kaydedildi. (Skorer)