Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda forvet hattını yeni bir isimle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Beşiktaş, tüm enerjisini bu konuda harcıyor.

Transfer döneminin bitimine saatler kala işi bitirmek isteyen yönetim, son olarak İngiliz ekibi Watford’da forma giyen İtalyan futbolcu Stefano Okaka’nın üzerine yoğunlaştı. 30 yaşındaki futbolcu için kulübüyle 1 milyon Euro’luk kiralama bedeline anlaşma sağlayan yönetim, oyuncuyla da son pazarlıkları yapıyor.

İtalyan golcünün 2 milyon Euro’luk maaş talebini düşürmeye çalışan Kara Kartal, diğer yandan 2 futbolcuyu daha gündeminde tutuyor.

Porto’yla anlaşıldı!

Portekiz basınından A Bola gazetesi, dün yaptığı haberde Vincent Aboubakar’ın Beşiktaş’la her an anlaşabileceğini iddia etti. Siyah-Beyazlılar’ın, 27 yaşındaki eski futbolcunun kiralanması konusunda Porto’yla her konuda anlaşmaya vardığını yazan gazete, transfer konusundaki nihai kararın yıldız isim için yapılacak sağlık kontrollerinin ardından verileceğini duyurdu.

Yıldız futbolcu, 2016-17 sezonunda Kara Kartal’da 38 maça çıkıp 19 gollük performans sergilemişti.

Öte yandan Siyah-Beyazlılar’ın Başakşehir’de forma giyen eski oyuncusu Demba Ba için de girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Orhan Yıldırım