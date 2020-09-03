Transferde rakiplerine oranla daha ağır hareket eden Beşiktaş, son dönemde gaza bastı. Kara Kartal, birçok farklı mevkiye takviye yapmak istiyor. Bunlardan biri de kanatlar. Siyah-Beyazlılar, bir süredir Gökhan Töre için çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak gündeme yeni bir isim geldi: Hernani. Portekizli futbolcu İspanya'da Levante forması giyiyor. Kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanan 29 yaşındaki yıldız için Beşiktaş'ın harekete geçtiği ve Levante ile kiralama görüşmelerine başladığı öğrenildi.

Yine Fener'in gündeminde

Beşiktaş, Hernani'nin peşindeki tek Türk kulübü değil. Ezeli rakip Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Portekizli oyuncu, 2015'te Vitor Pereira döneminde ilk olarak Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelmişti. Hernani daha sonra da çeşitli transfer dönemlerinde adı Fenerbahçe ile anıldı. Kanarya'nın bir kez daha 29 yaşındaki yıldızı takibe aldığı belirtildi.

M. Çağrı Davran











