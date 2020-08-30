Kara Kartal’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik ekibin isteği doğrultusunda birçok bölgeyi takviye edebilmek için yoğun aksiyon içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, kadroda yerli operasyonuna imza atmak için gaza bastı. Kadrosunda; Vida, Welinton, Roco, Mirin, N’Sakala, Douglas, Atiba, Ljajic, Mensah, N’Koudou, Boyd, Lens, Hasic ve Larin’le beraber toplamda 14 yabancı bulunan Beşiktaş, büyük eksiğin bulunduğu sağ koridoru tamamen Türk oyunculara emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda ilk olarak sağ kanat hattında Gökhan Töre’yle her konuda anlaşma sağlayan hatta yıldız ismi önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’ne getiren Kara Kartal, oyuncunun Yeni Malatya’yla bağlarını koparması sonrasında bu transferi tamamlayacak.

Takas formülü devrede

Gökhan Gönül’le yolların ayrılması sonrasında sağ bek hattında büyük bir boşluk oluşan ve PAOK maçında o bölgede Jeremain Lens’in oynaması sebebiyle büyük sıkıntı yaşayan Kara Kartal, o bölge için de gözünü Antalyaspor’a dikti. Siyah-Beyazlılar, Akdeniz ekibinin Milli sağ beki Nazım Sangare’yi kadrosuna katabilmek için hareketli dakikalar yaşıyor. A Milli Takımımız’ın Macaristan ve Sırbistan’la UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna da dahil edilen 26 yaşındaki futbolcu için yönetimin, kadrosundan birkaç ismi takasta kullanmak istediği ifade edildi.

Gökmen Özcan





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