Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, Hırvat golcü Mario Mandzukic için yaptığı girişimlerde son aşamaya geldiği süreçte devreye Milan girmişti. Beşiktaş’ın yarım sezonluğuna 1 milyon Euro artı bonuslara anlaşmayı planladığı 1,90’lık futbolcuya 1.5 milyon Euro artı bonuslarla ikna eden İtalyan ekibi, yıldız ismi Kartal’ın elinden kapmaya yaklaştı. Bu gelişme sonrasında elindeki diğer isimlere yönelen yönetimin, Mandzukic hamlesi öncesinde kulübün gündeminde olan Oumar Niasse’ı tekrar hedefleri arasına eklediği bildirildi. Premier Lig ekibi Everton’la sözleşmesi sona eren ve yarım dönemi boşta geçiren 30 yaşındaki futbolcuyla bu hafta içerisinde yeniden temas kurulacağı öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor

Kara Kartal’da forvet transferi konusunda listede yer alan bir diğer isim de Fode Koita... Beşiktaş’a katılmak için oldukça hevesli olan Gineli oyuncuya, ‘Kasımpaşa’dan bonservisini alırsan seni değerlendirmeye alırız’ mesajını ileten yönetim, bedelsiz bir seçenek oluşması halinde 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendirecek. Öte yandan kadrosunu gençleştirmek için potansiyelli oyuncular için de çalışma başlatan yönetimin, Almanya Bundesliga ekibi Köln’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Özcan’ın transferinde önemli aşama kaydettiği ifade edildi. Beşiktaş’ın, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu devre arasında almak için Köln’le görüşeceği belirtildi.