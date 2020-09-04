Beşiktaş'ta transfer haberi! Newcastle'dan DeAndre Yedlin hamlesi!
Sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş, Roma forması giyen Davide Santon ile anlaşamadı. Bunun üzerine siyah beyazlılar, gözünü Premier Lig'e çevirdi. Kartal, Newcastle forması giyen DeAndre Yedlin'i gözüne kestirdi.
Beşiktaş Davide Santon'un transferinin gerçekleşmemesi üzerine sağ bek için rotayı Newcastle United'ın 27 yaşındaki ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin'e çevirdi. Yıldız oyuncunun İngiliz kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu düşük bir bonservisle almayı planladığı öğrenildi. Newcastle'de geçen sezon 20 maça çıkan Yedlin 1 gol kaydetti. ABD'li oyuncu 2016'da başka bir İngiliz ekibi Tottenham'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilmişti. (Takvim)