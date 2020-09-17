Süper Lig’de yeni sezonda tüm planlamasını şampiyonluk üzerine yapan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda; Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Francisco Montero, Bernard Mensah, Atakan Üner ve son olarak da Josef de Souza’yı renklerine bağlayan Kara Kartal’da gözler, forvete çevrildi. Kabarık listeden son olarak Nikola Kalinic’in üzerine yoğunlaşan yönetim, 32 yaşındaki futbolcuyla garanti para artı bonuslar olmak üzere 2.5 milyon Euro’ya anlaştı. Tecrübeli ismin, 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Atletico Madrid’den bonservisini alıp gelmesini bekleyen Beşiktaş’a, Kalinic’ten yeni bir mesaj geldiği ortaya çıktı.

Son görüşmeler yapılıyor...

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da ısrarla alınmasını istediği başarılı oyuncunun, menaceri aracılığıyla Beşiktaş’tan 1 hafta daha süre istediği belirtildi. Kalinic’in, bu süre içerisinde Atletico’dan bonservisini alıp ardından bonservisi elinde olarak geleceğini ilettiği öğrenildi. Yıldız futbolcudan gelen bu talebi kabul eden yönetim, beklemeye geçti. Atletico Madrid’in de oyuncusuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı, tarafların son pürüzleri gidermek için görüşme halinde olduğu ifade edildi.

Süleyman Hatısaru