Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın bugün basın mensuplarının karşısına geçerek göreve geldiğinden yana kadar kafalarda oluşan sorulara yanıt verecek. Land of Legends Turnuvası’nda Antalya ile oynadıkları maçın ardından kapsamlı açıklamalarda bulunacağını ifade eden Yalçın’ın basın toplantısı bugün saat 13.30’da Ümraniye’de gerçekleştirilecek. Antalya maçının ardından da değineceği konuların sinyallerini veren Yalçın’ın bugün şu konulara açıklık getirmesi bekleniyor:

NİYE ÖZEL MAÇ YOKTU?

PAOK yenilgisine neden olan etkenler neydi? Neden takım hazırlık maçı yapmadan ön eleme karşılaşmasına çıktı?

EKSİK NERELERDE?

‘Takımın yüzde 70’i gitti’ demişti. Şu ana kadar yapılan transferlerle eksiğin ne kadarı tamamlandı?

ÖZLENEN TAKIM

Sezonun başlamasına 4 gün kaldı. Taraftarın özlediği Beşiktaş ne zaman sahalarda olacak?

LİMİT AŞILACAK MI?

Beşiktaş’ın içinde bulunduğu krizin ve TFF’nin koyduğu limitler nedeniyle yaşanan sıkıntılar...

GENÇLER DEVAM MI?

Özel turnuvada görev verdiği gençlerin performansları alkış aldı. Sezon içinde de bu oyunculara şans verilecek mi?

KALECİ ALINACAK MI?

Kaleci Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu’na güvenip kaleci transferini neden istemedi? Kaleye başka takviye olacak mı?

LJAJIC'DE SIKINTI NE?

Uzun süredir ortada görünmeyen Adem Ljajic’in Sırbistan ile milli maçta görev yapması hakkında düşünceleri ne?

UYUM SÜRÜYOR MU?

Her fırsatta yönetim ile uyum içinde çalıştıklarını söylüyor. Yapılan-yapılmayan transferler sonrasında da yine aynı düşüncede mi?

YA AYRILMAZLARSA

Takımdan ayrılması istenen oyuncuların gitmek istememesi durumunda izleyecekleri strateji ne olacak? (Hürriyet)