Sezona Valerien Ismael yönetiminde iddialı transferlerle giren Beşiktaş , ilk 5 haftayı namağlup geçmesinin ardından düşüşe geçti. Alınan 4 galibiyet, 1 beraberlik sonrası Başakşehir'e evinde kaybeden Kara Kartal, İstanbulspor ve Fenerbahçe beraberliğinin ardından Giresunspor'a deplasmanda devirerek nefes aldı.

ŞENOL GÜNEŞ YENİDEN DÜMENDE

Vodafone Park'ta 2-2'lik Trabzonspor maçı sonrası Volkan Demirel'li Hatayaspor'a son dakikalarda yediği golle kaybeden Siyah Beyazlılar, hoca değişikliğine gitmeye karar verdi. Ismael ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Kartal, elini çabuk tuttu ve takımı Şenol Güneş'e emanet etti.

TRANSFER DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇECEK

2. Beşiktaş dönemine 5-2'lik Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Galatasaray derbisini ise 2-1 kaybetti. Dünya Kupası arasına moralsiz giren Kara Kartal, 10 günlük izne girerken Güneş ile yönetim, transfer çalışmalarına başladı. Ocak ayını oldukça hareketli geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanırken gündeme sürpriz bir isim girdi. İşte Siyah Beyazlılar'da transferde son durum...









ZIYECH'E İLGİ BÜYÜK

Premier Lig devi Chelsea’nin hücumcusu Hakim Ziyech için girişimlerini sürdüren Kara Kartal, Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak için menajeriyle temaslara başladı. 29 yaşındaki futbolcuyu yarım dönemliğine kiralamak için toplamda 3 milyon Euro’luk bir bütçe ayıran Kara Kartal, yıldız oyuncunun milli takımdan arkadaşı Romain Saiss aracılığıyla prese devam ediyor. Transfer piyasasının popüler ismine, Milan’ın ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden de teklif yağdığı bildirildi. Ziyech’in geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası bitmeden vermesi bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER KARAR AŞAMASINDA

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya’yla ayrılığın eşiğinde bulunan Cengiz Ünder, karar aşamasında... Galatasaray’ın da transfer radarında bulunan tecrübeli kanat oyuncusu, geleceğini şekillendirmek için bu hafta menajeriyle bir araya gelecek. Yıldız ismin vereceği karar merakla bekleniyor. Kartal’ın golcüsü Cenk Tosun, A Milli Takım kampında Cengiz Ünder’le yaptığı sohbette yıldız ismi Beşiktaş’a davet etmişti. Cenk, “Galatasaray’la transfer haberlerin çıkıyor. Bizim takıma gel. Sağ kanatta oynayıp başarılı olursun. Yeniden doğuş için doğru adres Beşiktaş” demişti.









STOPERDE ÇİFTE ATAK

Beşiktaş’ta göreve gelir gelmez ilk olarak stoper hattındaki eksiklerden dem vuran teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer döneminde bu bölgenin takviye edilmesini istemişti. Bundan dolayı stoper konusunda çalışmalara erkenden başlayan idareciler, yerli olarak; Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan isimleri üzerine yoğunlaşmıştı. İki oyuncu konusunda kapıyı kapatmasa da henüz olumlu bir gelişme kaydedemeyen idareciler, Welinton’la Ocak ayında yolların ayrılması ve Montero’nun da kiralık olarak gönderilecek olması sebebiyle açılacak 2 kontenjanı da yabancı isimlerden yana kullanabilir... Bu doğrultuda Hollanda ekibi AZ Alkmaar’dan Bruno Martins Indı’yle de yoğun şekilde ilgilenen Kara Kartal’ın, bu ismi kadrosuna katma şansının yüksek olduğu bildirildi.

Bruno Martins Indı, son dönemde yaşadığı sakatlık sebebiyle AZ Alkmaar’daki formasından uzak kalmıştı.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Siyah-Beyazlılar, stoper transferi konusunda Atletico Madrid’den Felipe’yle de ilgileniyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Kara Kartal’ın, La Liga ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı stoper için 500 bin Euro’luk bir transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı kaydedildi. Ocak ayında İspanyol ekibinden ayrılmak isteyen 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece 3 maçta forma giyebildi. Deneyimli ismin, yeni bir maceraya hazır olduğu ve kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş forması giymeye yeşil ışık yaktığı kaydedildi.









TAKUMA ASANO İÇİN GÖZLER ŞENOL GÜNEŞ'TE

Kara Kartal için ocak ayındaki transfer dönemi oldukça hareketli geçecek! Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in geçmesi sonrasında yeniden yapılanmaya giden Siyah-Beyazlılar’da, Rachid Ghezzal’ın sakatlığının 3 ayı bulacak olması sebebiyle transfer planına 1 de sağ kanat oyuncusu eklenmişti. Bu konuda hem listelerindeki isimler hem de menajerler aracılığıyla yapılan önerilen futbolcular üzerinden çalışmalarda bulunan Kara Kartal’ın son gündemine eklenen isim Takuma Asano oldu. Almanya temsilcisi Bochum’da forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübe önerilmesi sonrasında tecrübeli ismi değerlendirmeye alan yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’le yapılacak değerlendirme sonrasında harekete geçecek.

Takuma Asano’nun Bochum’la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli oyuncunun piyasa değeri 3 milyon Euro bandında...

SPONSORDAN DESTEK TALEBİ

Sezon başında Japon araç devi Honda’yla ulaşım sponsorluğu için anlaşma sağlayan Beşiktaş Kulübü’nün, Takuma Asano transferi konusunda dev şirketten destek talebinde bulunacağı öğrenildi. Anlaşmanın lansmanında Japon yetkililerden transfer konusunda destek isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Asano konusunda da girişimlerde bulunabileceği belirtildi.





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DÜNYA KUPASI'NDA SAHNEDE

Kariyerinde daha önce; Arsenal, Stuttgart, Hannover ve Partizan formaları da giyen Takuma Asano, Japonya Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda yarışıyor. Asano’lu Japonya, E Grubu’nda; Kosta Rika, Almanya ve İspanya’yla mücadele ediyor. Başarılı oyuncu, Dünya Kupası elemelerinde ülkesiyle 11 maça çıkıp 3 gol ve 2 asistle oynayarak Japonya’nın Katar bileti almasında önemli etkenler arasında yer almıştı. Japonya, bugün saat 16.00’da Almanya’yla karşı karşıya gelecek. Başarılı oyuncunun da bugünkü maçta oynaması bekleniyor..

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Hücum hattının sağ kanat bölgesinde görev yapan deneyimli oyuncu, ek olarak hücumun sol bölgesinde de forma giyebiliyor. Asano, ihtiyaç duyulması halinde santrfor mevkiinde de görev yapabiliyor. Japon oyuncunun çok yönlü bir futbolcu olması, transferin gündemde olma durumunu direkt olarak etkiliyor.

Orhan Yıldırım / Fanatik ÖZEL