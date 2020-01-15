Siyah-beyazlılar ilk etapta Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in sezon sonu bitecek olan sözleşmelerini yenilemeyi hedefliyor.

Caner'e 2+1 yıllık sözleşme

Atiba ve Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık nikah tazelemek isteyen Kartal, Caner’e ise 2+1 senelik imza attırmayı planlıyor. Yönetim bu oyunculara eski sözleşmelerine göre indirimli ücretler teklif edecek.

Maliye Bakanlığı’nın bundan sonraki sözleşmelerde uygulayacağı yeni vergi sistemini de göz önünde bulundurarak kulübün kasasını zorlamayacak rakamları teklif edecek olan siyah-beyazlılar, mali kriterler konusunda taviz vermeyecek.

3 futbolcu da sıcak bakıyor

Her üç futbolcunun da Beşiktaş ile yeniden sözleşme imzalamaya sıcak baktıkları belirtilirken, yönetimin özellikle garanti ücretleri düşük tutarak performansa dayalı bir ödeme sistemini uygulamayı planladığı aktarıldı. Transfer çalışmalarını Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte yürüten yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yeni yapılanması doğrultusunda belirlenen mali sınırları aşmayacak. (Skorer)