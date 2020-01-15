Beşiktaş'ta transfer! 3 imza birden
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Lisans Kurulu tarafından takım harcama limiti 1 milyon 850 bin lira olarak belirlenen Beşiktaş, kadroya takviye için formül ararken, diğer taraftan iç transfer görüşmelerini de sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar ilk etapta Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in sezon sonu bitecek olan sözleşmelerini yenilemeyi hedefliyor.
Caner'e 2+1 yıllık sözleşme
Atiba ve Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık nikah tazelemek isteyen Kartal, Caner’e ise 2+1 senelik imza attırmayı planlıyor. Yönetim bu oyunculara eski sözleşmelerine göre indirimli ücretler teklif edecek.
Maliye Bakanlığı’nın bundan sonraki sözleşmelerde uygulayacağı yeni vergi sistemini de göz önünde bulundurarak kulübün kasasını zorlamayacak rakamları teklif edecek olan siyah-beyazlılar, mali kriterler konusunda taviz vermeyecek.
3 futbolcu da sıcak bakıyor
Her üç futbolcunun da Beşiktaş ile yeniden sözleşme imzalamaya sıcak baktıkları belirtilirken, yönetimin özellikle garanti ücretleri düşük tutarak performansa dayalı bir ödeme sistemini uygulamayı planladığı aktarıldı. Transfer çalışmalarını Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte yürüten yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yeni yapılanması doğrultusunda belirlenen mali sınırları aşmayacak. (Skorer)