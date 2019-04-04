Beşiktaş'ta Tolga Zengin'den personele maddi destek

Beşiktaş’ta devre arasından bu yana kadro dışı olmasına rağmen bu konu hakkında hiç konuşmayan Tolga Zengin’in, uzun süredir Ümraniye’de maaş alamayan birçok personele maddi destekte bulunduğu öğrenildi.

04 Nisan 2019, Perşembe 05:57
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Beşiktaş'ta Tolga Zengin'den personele maddi destek

Beşiktaş'ta yönetim tarafından Ocak ayında kadro dışı bırakılan kaptan Tolga Zengin, sıkıntılı bir süreç geçirmesine rağmen büyük karakter örneği gösteriyor...

Gökhan Töre’nin aksine kamuoyu nezdinde kadro dışı kalmasıyla ilgili hiç açıklama yapmayan Tolga, susmayı tercih etmişti. Bu hareketiyle pek çok yöneticinin takdirini kazanan tecrübeli kalecinin, son yaptığı hareket ise ‘helal olsun’ dedirtti.

Tolga Zengin’in, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde uzun süredir maaş alamayan kulüp personeline maddi destek olduğu öğrenildi.

Başarılı file bekçisi, eski kaleci antrenörü Sambade’yi de daha önce özel olarak İstanbul’a getirip, çalışmalar yapmıştı.

Orhan Yıldırım 

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