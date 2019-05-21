Beşiktaş’ta yönetim, Şenol Güneş’in yerine gelecek teknik direktörü belirlemeye çalışıyor ama kafalar oldukça karışık. Takımın başına gelecek isim konusunda ciddi fikir ayrılıkları yaşanıyor. Abdullah Avcı’nın en güçlü aday olduğu biliniyor ancak yönetimde camiadan yetişmiş bir ismin takımın başına gelmesini isteyenlerin sayısı fazla. Yönetimdeki bazı yöneticiler, taraftarın Sergen Yalçın isteğinin dikkate alınmasını istiyor. Vodafone Park’ta son oynanan Alanyaspor maçında taraftarlar Sergen Yalçın’ı adeta bağrına basmıştı. Fikret Orman’ın ise şu anda Sergen Yalçın’ı düşünmediği gelen bilgiler arasında. Takımın başına yerli bir teknik adam getirilmesi halinde en güçlü adayın Başakşehir’le şampiyonluğu son maçlarda kaçıran Abdullah Avcı olduğu öğrenildi.

Lucescu’dan açıklama

Ancak gelecek sezon bütçenin 30 milyon avrolara kadar inecek olmasından dolayı, yönetimdeki Sergen Yalçın, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek gibi isimlerden birinin finansal açıdan çok daha iyi bir tercih olacağı görüşü Başkan Orman’ı sıkıştırıyor. Öte yandan Beşiktaş’la el sıkıştığı iddia edilen Mircea Lucescu dün bir açıklama yaptı. Rumen teknik adam, Türkiye’de olmasının nedeninin Galatasaray-Başakşehir maçını izlemek olduğunu söylerken siyah-beyazlı kulüple anlaşmadığını ifade etti. Lucescu, “Beşiktaş ile anlaştığım doğru değil, Beşiktaş’a gitmiyorum” sözlerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi