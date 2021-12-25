Geçen sezon takımı hem şampiyon yapan hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıran hocası Sergen Yalçın ile yolları ayırdıktan sonra yola Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş Yönetimi, siyah-beyazlı teknik adamın son üç maçtaki performansından bir hayli memnun kaldı.

Karaveli'nin Süper Lig'deki üç maçta 7 puan kazanmasıyla (Kayseri ve Göztepe galibiyet, Fenerbahçe beraberlik) rahat bir nefes alan idareciler, teknik adam arayışlarında artık tok alıcı rolüne büründü.





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Daha çok destek

Fenerbahçe beraberliğinden sonra yerli hoca arayışlarına gerek olmadığını ifade eden bazı yöneticilerin ardından, Göztepe maçının da galibiyetle bitmesi nedeniyle tüm yönetimin Önder Karaveli'ye daha fazla destek verilmesi konusunda hem fikir olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın kötü bir dönemin ardından Karaveli ile her hafta oyununun üzerine koyarak devam etmesi nedeniyle hoca arayışını şimdilik yavaşlatan siyah-beyazlı yönetim, boştaki bazı mevcut hocaların da, belirlenen projeler için doğru isimler olmadığını düşündüğü belirtildi. Beşiktaş devre arasında da hoca arayışını sürdürecek, ancak istediği ismi bulamaması halinde yola daha önce de ifade ettikleri gibi Önder Karaveli ile devam edecek.

Hafta sonu çetin geçecek

Beşiktaş'ta futbolcular İttifak Holding Konyaspor maçını, yönetim ise cumartesi günü 2019, pazar günü ise 2020 için yapılacak mali kongreyi düşünüyor. Siyah-beyazlı kulüpte özellikle bugün yapılacak mali kongrenin sert geçmesi bekleniyor. Çünkü bugün 2019 dönemi ibra edilecek ve o dönemin başkanı Fikret Orman'ın raporları açıklanacak. Bu yüzden mevcut yönetimin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.









Sağ bek aranıyor

Süper Lig'de ilk yarının son maçında ikinci sırada bulanan İ.H Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli ile kurmaylarının ilk gündem maddesi cezalı duruma düşen Rosier'in yerine sağ bekte kimin oynayacağı oldu. Göztepe karşısında Rosier'in ikinci sarıdan kırmızı kartla atılmasının ardından 86. dakikada yaptığı Batshuayi-Umut Meraş değişikliğiyle Umut'u sağ beke çeken Karaveli, öğrencisinin maske ile forma giymesi nedeniyle 90 dakika mücadeleci oyunu kaldıramayacağını düşünüyor.

Bu yüzden Önder Karaveli, Konyaspor maçına kadar yapılacak idmanda bazı isimleri sağ bekte deneyecek.

Milliyet







