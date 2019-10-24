Beşiktaş'ın bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynayacağı maçta 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacak olan Dorukhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Ruiz, N'Koudou, Diaby ve Douglas forma giyemeyecek.

Bu yedi futbolcunun haricinde sadece Oğuzhan Özyakup'un az da olsa oynama ihtimali bulunuyor. Oğuzhan'ın Galatasaray derbisine yetişme ihtimali ise yüksek. Yıldız futbolcunun yanı sıra Gökhan'ın da derbide oynama şansı var. Ancak şu ana kadar hiç idmana çıkmaması teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibini düşündürüyor.

(Sabah)