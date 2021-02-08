Kara Kartal’ın dün akşam Vodafone Park’ta oynadığı karşılaşmaya ilk 11’de başlayan 3 isimden Domagoj Vida, mücadelenin 90. dakikasında gördüğü kart sebebiyle Gençlerbirliği’yle pazartesi günü oynanacak gelecek hafta mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kupada forma giyebilecek

Beşiktaş, Süper Lig’in ardından Türkiye Kupası’nda da Konyaspor’la karşı karşıya gelecek. Çeyrek Final turunda perşembe günü Konya’da oynanacak mücadelede, Domagoj Vida forma giyebilecek. Hırvat stoper, sarı kart cezasını Süper Lig’deki Gençlerbirliği mücadelesinde çekeceği için perşembe günü sahada olabilecek. Öte yandan dün akşam ikinci sarıdan kırmızı kart gören Fabrice N’Sakala da aynı Vida gibi Başkent ekibi karşısında cezalı olacak ancak kupada görev yapabilecek.







