Beşiktaş Yönetimi, Yeni Malatyaspor deplasmanında kaybedilen 2 puana rağmen geleceğe umutla bakıyor. Teknik Direktör Önder Karaveli’den memnun olan siyah-beyazlılar, istatistik anlamda oyunun sürekli geliştiğini düşünüyor. Beşiktaş Yönetimi, Yeni Malatyaspor deplasmanında kaybedilen 2 puana rağmen geleceğe umutla bakıyor. Teknik Direktör Önder Karaveli’den memnun olan siyah-beyazlılar, istatistik anlamda oyunun sürekli geliştiğini düşünüyor.

Kartal, Sergen Yalçın’ın ardından göreve getirilen Önder Karaveli yönetiminde çıktığı 8 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu süreçte Kayserispor, Göztepe, Gaziantep ve Karagümrük’ü mağlup eden Beşiktaş; Fenerbahçe , Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalırken, tek yenilgisini Konyaspor deplasmanında yaşadı. Siyah-beyazlı takım berabere biten Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor maçlarında galibiyeti kaçıran taraf oldu.

Kartal iyi futbol ortaya koyduğu Konyaspor karşısında da son dakika golüyle sahadan puansız ayrılmıştı. Önder Karaveli’ye sezon sonuna kadar geçerli teknik direktörlük sözleşmesi imzalatan Beşiktaş Yönetimi’nin, takımın genel performansından memnuniyet duyduğu aktarıldı. Karaveli ve ekibinin takımı başarılı bir biçimde yönettiğini düşünen siyah-beyazlılar, istatistik olarak da Beşiktaş’ın doğru yolda ilerlediğine inanıyor.

Kaçan goller yakıyor

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu, tıpkı teknik heyet gibi kaybedilen puanları kaçan fırsatlara bağlıyor. Siyah-beyazlılar hücum hattında yaşanan ‘bitiricilik’ sıkıntısının ilerleyen dönemde azalacağı inancını taşıyor. Kartal 1-1 biten son Malatyaspor maçında üç kez direklere takılırken, çok sayıda gollük fırsattan yararlanamamıştı. (Skorer)