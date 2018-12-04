Yeni sezona hem Süper Lig’de hem de Avrupa Ligi’nde önemli hedeflerle giriş yapan Siyah- Beyazlılar, özellikle yıl sonuna doğru peş peşe aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını üzmüştü.

4 Ekim’de Malmö mağlubiyetiyle başlayıp 11 Kasım’da Sivasspor yenilgisine kadar uzanan süreçte üst üste çıktığı 8 maçtan sadece 1 galibiyet alarak tepkilerin hedefi olan Kara Kartal, son 3 mücadelesini kazanarak kara bulutları dağıttı. Ligde Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla geçmesinin ardından Sarpsborg’u de deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray, iki deplasman mücadelesi sonrasında önceki akşam da Galatasaray’ı Vodafone Park’ta yenerek taraftarıyla barıştı.

Her şey eskiye döndü

Her fırsatta sonuç ne olursa olsun Vodafone Park’taki taraftarlarından tam destek gören takımın, yaklaşık 1 aylık periyotta düşüş yaşaması sonrasında yuvasında ilk kez bu dönemde yuhalanmış, olumsuz tezahüratların hedefi olmuştu.

Üst üste alınan 3 galibiyetin ardından Vodafone Park’ta her şey eskisine döndü. Galatasaray derbisi sonrasında tüm takımı yanına alarak tribünlerin yanına giden teknik direktör Şenol Güneş, zafer üçlüsünü hep birlikte çektirdi. Zorlu maçtan galip ayrılınması sonrasında Siyah-Beyazlı camia, tekrar tek yürek oldu.

Mini yorum (Gökmen Özcan)

Gençler oynadıkça barış sürer

Beşiktaş taraftarı, takımlarının üst üste aldığı kötü sonuçlara ek olarak teknik direktör Şenol Güneş’in ezbere dayalı kadro tercihleri sebebiyle deneyimli çalıştırıcıya karşı ilk defa bayrak açmıştı. Orta sahada Oğuzhan, forvette ise Larin’in etkisiz ve isteksiz görüntülerinin ardından hem kötü sonuçlar hem de taraftar ile medya baskısı sonrasında Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın’a kadro yolu açılmıştı. 2 oyuncunun da görev yaptığı maçlarda sergilediği başarılı performanslara ek olarak takıma hırs ve enerji kazandırması da taraftarı keyiflendirdi. Takımdaki Quaresma egemenliğinin son bulup liderliğin Ljajic’e geçmesi de Şenol Güneş ve taraftar arasındaki buzları eritti. Beşiktaş’taki olumlu gidişat sürdüğü ve gençler de hak ettiği süreyi almaya devam ettikçe takım ve taraftar tek yürek olmaya devam eder.