Süper Lig’de futbol takımının maaş bütçesini düşürme görüşmelerini başlatan ilk kulüp olan Beşiktaş’ta tüm oyuncular, bu konuda kaptan Burak Yılmaz’a yetki verdi. Hürriyet'in haberine göre; Önce kendi aralarında konuşup, izlenecek yol ve indirim miktarı konusunda fikir alış verişinde bulunan futbolcular, yönetimle herkesin tek tek görüşmesi yerine bir kişinin konuşmasının daha doğru olacağına karar verdi. Ardından bu göreve en uygun kişinin, Burak olduğu konusunda fikir birliğine varıldı ve tecrübeli oyuncu tüm takım arkadaşları adına yönetimle görüşmelere başladı.

Kayıpları biraz olsun telafi etmeliyiz

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, hafta başında üç gün üst üste görüştüğü Burak Yılmaz’a, koronavirüs salgını nedeniyle maçların oynanmamasının yol açtığı zararı anlattığı ve “Kulübün kaybını biraz olsun telafi etmek için fedakârlık yapmamız gerekiyor. Hem sizi hem kulübü zorda bırakmayacak bir formül bulmalıyız. Kaptan olarak senden beklentimiz; kulübün durumunu arkadaşlarına anlatıp bize yardımcı olman. Bu konuda üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz” dediği belirtildi. Yönetimin özellikle de Vida, Burak, Lens, Ruiz, N’Koudou, Elneny, Caner, Gökhan ve Diaby gibi 1.5 milyon Euro ve üzeri ücret alanlardan ekstra fedakârlık beklediği öğrenildi.

Burak açıklama yaptı!

Bu arada kaptan Burak, maaş indirimi konusunda yönetimle anlaşamadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan tecrübeli futbolcu, “Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda önceliğim para olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakârlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş’ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım, yine yaparım” dedi.