Süper Lig 'de 15.hafta mücadelesinde yarın akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptıkları antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalıştı.

Oyuncularıyla yakından ilgilenen teknik direktör Sergen Yalçın, çalışma sonrasında da oyuncularıyla bir görüşme daha yaptı.

Takım kaptanları da devrede

Takım olarak yaşadıkları düşüşü Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte tersine çevirmeleri gerektiğini söyleyen Yalçın, ligin ilk yarısının sonuna kadar tüm maçları kazanarak tekrar çıkış yapmaları gerektiğinin altını çizdi. Takım kaptanlarının da diğer oyuncularla motivasyon konuşmaları yaptığı belirtildi.