Kara Kartal'da kötü gidişat devam ediyor... Süper Lig'de lider Trabzonspor 'un 13 puan gerisinde kalan ve en son 3 hafta evvel derbide Galatasaray 'ı deviren Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi'nden de istediğini alamadı. Siyah-Beyazlılar C Grubu 5. maçında Hollanda devi Ajax'a da 2-1 mağlup olurken, Kupa 1'de henüz puanla tanışamadı.

Böylece Beşiktaş oynadığı son 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Bu süreçte sadece Sivasspor ve Galatasaray'ı yenen Kara Kartal, Ajax ve Sporting Lizbon'a iki kez olmak üzere; Altay, Başakşehir, Hatay, Trabzonspor ve Alanya'ya boyun eğdi.



