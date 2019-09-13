Beşiktaş, milli maçlar sonrası Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde bugünkü antrenmanını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek olan siyah beyazlılarda, Gazişehir maçı kafilesi belli oldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'u kadroya almazken, bugünkü idmanda takımla çalışan Jeremain Lens'e de sürpriz bir şekilde kafilede yer vermedi.

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İşte Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep maçı kadrosu:

Kaleciler: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan

Defans: Douglas, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho

Orta saha: Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, N'Doukou

Forvet: Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın

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