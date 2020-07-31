Burak Yılmaz’ın yerini doldurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın gündemine flaş bir isim geldi. Daha önce Alman devi Bayern Münih’te görev yapan Sandro Wagner ile Beşiktaş’ın ilgilendiği haberleri Alman basınında yer aldı. Son olarak Çin’de Tianjin Teda forması giyen ve sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki santrforun şu anda bonservisi elinde. Transfer döneminde düşük maliyetli isimlere yönelen Beşiktaş Yönetimi’nin de bu transfer için elinde önemli bir kozu bulunuyor...

‘Beşiktaş taraftarına hayranım’

Kara Kartal, 14 Mart 2018 tarihinde Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçında Bayern Münih’i ağırlarken, Sandro Wagner de sahadaydı. Bavyera ekibi adına 1 de gol kaydetmeyi başaran yıldız oyuncu, karşılaşma sonrasında Siyah-Beyazlı taraftarlara övgüler yağdırmıştı. 32 yaşındaki futbolcu o dönem Beşiktaş taraftarı hakkında, “Bu geceye inanamadım. Taraftara hayran kaldım” yorumunu yapmıştı. Hal böyle olunca Avrupa’ya dönmek isteyen Wagner’in, Beşiktaş’ta oynama ihtimali de güçlenmiş oldu.

Alternatif Koita

Beşiktaş’ta golcü transferi konusunda aday isimlerden bir diğeri de Fode Koita. Kasımpaşa forması giyen Gineli, bu sezon 24 lig maçında 12 kez rakip fileleri sarstı. Siyah-Beyazlı ekibin de Paşa’dan bu oyuncuyu kadrosuna katabilmek adına harekete geçtiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde 29 yaşındaki santrfor için ilk temasları sağlanacağı da gelen haberler arasında yer aldı.