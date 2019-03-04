Şenol Güneş’in A Milli Takım ile anlaşmasının ardından hem sezon sonuna kadar nasıl bir yol izleneceği hem de yeni dönemde kimin teknik patron koltuğuna oturacağı ana gündem maddesi oldu. Güneş sonrası daha az maliyetli bir antrenör arayan Beşiktaş, hızlı olmak zorunda...

Teknik adam arayışına giren Kartal’da kadro ve hedeflerde de belirsizlik oluştu. Özellikle ilk 2 sıra konusundaki iddiasını tehlikeye atan siyah-beyazlıların, kadro planlaması da umut vermiyor. Şampiyonlar Ligi umutları riske giren siyah-beyazlı ekip, zor bir döneme başladı. Kiralık süresi biten oyuncular ve muhtemel ayrılıklar herkesi düşündürüyor. Kiralık oynayan Kagawa ve Ljajic’in satın alma opsiyonlarının nasıl olacağı net değil. Ayrıca ayrılmak isteyen Quaresma ve Medel gibi isimlerin akıbeti tartışılıyor. Takımın yaş ortalaması da bir hayli yükseldi. Atiba (36), Quaresma (35), Gökhan Gönül (34), Burak Yılmaz (33), Adriano (34) gibi yaşı ilerleyen oyuncularla beraber kadroda yeniden gençleşme ve yapılanma hamlesi adeta mecbur duruyor.

Kalede de Loris Karius’un basit hataları güven vermezken, bu bölgeye de takviyelerin olup olmayacağı merak ediliyor. Her bölgede takviyeye ihityaç duyan Beşiktaş’ın maddi anlamda da son derece temkinli ilerlemesi gerekiyor. Bunların yanında Mayıs 2019’daki başkanlık seçimi de camianın önünde duruyor.

(Milliyet)