Siyah-beyazlı takımın yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yaptığı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda başkan Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basında adı geçen oyuncuların transfer durumlarıyla ilgili olarak son durumu paylaşan Çebi, Weghorst transferini bitirmeye yakın olduklarını belirterek, "Çok uzayacağını sanmıyorum. 2-3 gün içinde bitmesi lazım. Kararı olumlu gözüküyor, şu anda kulübüyle uğraşıyoruz. Muleka da listemizdeki isimlerden bir tanesi ama Weghorst şu anda daha önde ve önceliğimiz onda. Cenk için kapımız her zaman açık. Her zaman için çözebileceğimiz bir konu olarak gözüküyor. Kendisi de istekli ama her şeyin bir 'aması' var" diye konuştu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KONUSU

Ahmet Nur Çebi, Galatasaray 'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı'yla ilgili olarak ise, "Ekonomimize uymayan hiçbir şeyi yapmayacağımızı baştan beri söyledim. Benim yönetim tarzım bu. Başarılı bir transfer, ekonomisi ile beraber yapılabilmişse başarılıdır. Yoksa kim neyi isterse verdiğiniz transferi herkes yapabilir. Kağıda imza atıyorsunuz, milyonlarca lira ödüyorsunuz ve o insanlar size geliyorlar. Bu bir başarı değil. Bunu minimize ediyorsanız, takım bütçesiyle dengeli halde yapıyorsanız o transfer iyi bir transferdir" şeklinde konuştu.

"TÜRK FUTBOLCULARIMIZ REHAVETE KAPILACAKTIR"

Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yabancı oyuncu kuralı ile ilgili bir çözüm formülü teklif ettiklerini ancak kabul görmediğini söyleyen Çebi, "14 takım olarak TFF'ye müracaat ettik ve '8+3 için teşekkür ederiz ama +1 yabancı oynatma hakkını verin. Eğer kullanırsak oynadığı maç kadar 100 bin lira ceza ödeyelim. Bu paralar da TFF'nin kasasında biriksin, yerli oynatana da bunlar ödensin şeklinde teklifte bulunduk' ama maalesef kabul görmedi. Bunu doğru bulmuyorum. Yerli futbolcuların fiyatları kulüpler tarafından karaborsa artırılmaya çalışılıyor. Eğer bir şeye ihtiyaç var ise onun fahiş olmaması için gereken arzın önünü açmanız lazım. TFF bunun önünü açmıyor. Sadece bunu A Milli Takıma yerli futbolcunun bulunabilmesi için yaptığını ifade ediyor. Türk futbolcularımız 'nasıl olsa benim formam garanti' diye rehavete kapılacaktır. Bunun da Türk futboluna katkı vereceğini düşünmüyorum. Yerli futbolcunun oynamasını teşvik etmeli, yabancınınkini de cezalandırmalısınız. Bunun parasal bir değeri olması lazım. O yasak, bu yasak demeyle bu işin olacağını düşünmüyorum. Konyaspor'un da futbolcusunu satarken yerli futbolcu şartını iyi değerlendirdiğini görüyoruz. Tebrik ediyoruz, haklıdır. Gazetelerde yazıldığı gibi bahsi geçen rakamların hem kulübüne hem oyuncuya yarısını önermiştik. Bunların üzerine rakamlar çıktığı zaman da çekilmeyi bildik. Kulübümün başkalarının kullanıp da basamak yapabileceği, fiyat artışı sağlayabileceği bir kulüp olarak görülmesini istemiyorum. Bunun için de gerekeni ilk anda yaptık" ifadelerini kullandı.

"UMARIM BU KARARLARINDAN BİR AN ÖNCE DÖNERLER"

TFF'nin aldığı kararın rekabeti ortadan kaldıracağının altını çizen Başkan Çebi, şöyle konuştu:

"Rekabet olmazsa kimse çalışmaz ve başarı gelmez. Rekabeti ortadan kaldıracak bu kararı desteklemiyorum. Hepimiz zor durumdayız, her kuruşa ihtiyacımız olan bu dönemde yerli futbolcu mecburiyeti getirip kulüplerin cebinden fazla para çıkmasına sebep olacak bir kararı desteklemiyorum. Bunu federasyon başkanına da söyledim ama sonuç şu an için olumsuz. Umarım bu kararlarından bir an önce dönerler. Çok da geç kalmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü transfer dönemi devam ediyor. Ortada 20 tane takım var. Bunların 3'er yerli oynatma mecburiyeti, bir de 4-5 yedek oyuncuyla rakam 100 oluyor. 100 tane yerli futbolcu varsa listeyi siz getirin. Bu, zaman içinde olabilir ama bugün markette takımların kullanabileceği 100 tane yerli oyuncu yoksa o zaman uygulamanın doğru olmadığını söyleyebiliriz."

Öte yandan Çebi, sol bek için arayışlarının devam ettiğini ve Tayfur Bingöl'ün bir alternatif olduğunu belirtti. Başkan Çebi, Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda da Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile görüşmelerin sürdüğünü aktardı. (DHA)