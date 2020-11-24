Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, takımının antrenman temposundan memnun olduğu ifade edildi. Ancak kritik maç öncesinde eksik oyuncuların çokluğu, deneyimli teknik adamı düşündürüyor. Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Tökoz cezaları sebebiyle derbide görev yapamayacak.

Bu isimler dışında covid-19 testleri pozitif çıkan Vida ve Welinton’un da derbiye yetişme ihtimallerinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Necip Uysal - Montero ikilisinin Medipol Başakşehir maçının özellikle ilk yarısındaki uyumunu ve performansını beğendiği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının, Vida ve Welinton’un oynayamaması halinde derbide savunmanın ortasını aynı isimlerden oluşturması bekleniyor. Medipol Başakşehir maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Rıdvan’ın ciddi bir problemi bulunmuyor.

Beşiktaş'ta, yine aynı maçta iğneyle oynayan Utku Yuvakuran'ın da derbide forma giyeceği kaydedildi. Karantina süreçlerini tamamlayan N’Sakala ve Rosier ise takımla çalışmalara başladı. (TRT Spor)