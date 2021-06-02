Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, tatillerini kısa tutup İstanbul’a geldi. Bu hafta yeni sezon çalışmaları için bir araya gelecek olan ikili, öncelikle kontrat konusunu halledecek. Teknik direktör Sergen Yalçın’a çifte kupalı başarısından dolayı zamlı bir sözleşme teklif edecek olan Çebi’nin, başarılı çalıştırıcıyla yola devam etmesi bekleniyor. Bu konunun ardından ikiliye; yöneticiler Emre Kocadağ ve Cenk Sümer’in de katılması ve yeni sezonun kadro planlamasının yapılması planlanıyor.

Aboubakar’ın son şansları

Siyah-Beyazlılar’ın ilk olarak takımla sözleşmesi sona eren 11’in 3 kritik ismiyle ilgili olarak gelişmeleri değerlendireceği bildirildi. Kulüple kontratı sona eren ve 29 maçta görev yaptığı için, 30 maçlık yükümlülüğünü dolduramaması sebebiyle, sözleşmesi otomatik olarak uzamayan Aboubakar’ın geleceği bu toplantıda şekillenecek. Beşiktaş’tan 3,5 milyon Euro’luk bir talebi bulunan Kamerunlu oyuncuya son olarak 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro da bonus teklif eden yönetim, olumlu geri dönüş alamazsa 1 değil 2 yeni golcü alacak.





Acil 17 milyon euro aranıyor

Takımda kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal’in durumları da kulübün öncelikli konuları arasında yer alıyor. Rosier için Sporting’le yaptığı görüşmelerde olumlu ilerleyen yönetim, 5 milyon Euro’luk bonservis bedelinde ısrarcı olan Yeşil- Beyazlılar’ı yeni formüllerle ikna etmeye çalışıyor. Kartal, son olarak Fransız sağ bek için 3 milyon Euro önermişti. Leicester City’den kiralanan Rachid Ghezzal için de sponsor arayışını sürdüren yönetim, 12 milyon Euro’luk talebi bulunan İngilizler’i bu destek sayesinde ikna etmeyi amaçlıyor.

1 değil 2 golcü masada

Bonservis hakkını Rosier ve Ghezzal için kullanacak olan Siyah-Beyazlılar, yapacağı yeni takviyelerde bedelsiz oyuncuları zorlayacak. Atletico Madrid’le Ocak ayında yollarını ayıran ve boşta bulunan İspanyol golcü Diego Costa, İtalyan ekibi Milan’la bağlarını koparan Mario Mandzukic ve İngiliz temsilcisi Crystal Palace’la sözleşmesi biten Christian Benteke, forvet transferinde ön plana çıkan adaylar... Aboubakar’ın geleceğiyle ilgili olarak kesin kararını bekleyen yönetim, ona göre 2 yeni golcüyü İstanbul’a getirecek. 3 futbolcu için de temaslar devam ediyor.



