Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası’nda sezonu zirvede tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş’ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Birçok koldan transfer harekatı yürüten siyah beyazlılarda sağ bek için öncelikli hedef; geçen sezon Sporting Lizbon’dan kiralık olarak takıma dahil edilen Valentin Rosier’in yeniden kiralanması. Yönetim, Rosier konusunda beklediği yanıtı alamazsa rotasını bu kez Almanya’ya çevirecek ve Danny da Costa’yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Rosier’in gönlü Beşiktaş’ta ama...

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Fransız Rosier, 37 resmi maçta 3 gol atıp, 6 da gol atmıştı. 2019-20 sezonunda Sporting ile sadece 14 maça çıkan ve Beşiktaş’ta adeta kendine gelen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusunun Türkiye’de kalmak istediği biliniyor. Genç futbolcunun satın alma opsiyonuyla yeniden kiralanması adına Sporting ile görüşmelerde bulunan Beşiktaş, bu transferi en kısa sürede noktalamanın hesaplarını yapıyor. Rosier’i 5 milyon Euro+Mama Balde karşılığında kadrosuna katan Sporting’in değerini yükseltmesi sonrasında Rosier için kapıyı 4 milyon Euro’dan açtığı belirtildi.

2 yıl önce 16 milyon Euro’ydu

Rosier cephesinden olumsuz yanıt alınması durumunda ise Danny da Costa için teklif yapılacak. Kiralık olarak sezon Bundesliga’da Mainz formasıyla geçiren 27 yaşındaki sağ bek, toplamda 23 resmi maçta forma giyerken, 1 asist yaptı. Bonservisi Frankfurt’ta bulunan Angola asıllı Alman futbolcunun piyasa değeri, 16 milyon Euro’ya yükselmişti. 201819’da Avrupa Ligi’nde yarı final oynayan Da Costa, sezonun en iyi 11’ine girerken, aynı başarıya Bundesliga’da da ulaşmıştı. Kartal’ın orta sahanın sağında da oynayabilen tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. (Hürriyet)