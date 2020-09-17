Yeni Malatyaspor’la yollarını ayırıp Siyah- Beyazlılar’a geri dönüş için masaya oturan Gökhan Töre, ilk görüşmeden olumsuz ayrılsa da ikinci temasta taraflar anlaşma noktasına gelmişti. Kulüp ve oyuncu menacerinin bu hafta içerisinde tekrar biraraya gelip transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli kanat oyuncusu, takıma hazır olarak katılabilmek için her gün özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.