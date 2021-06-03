Şampiyonlar Ligi’nde başarı için iddialı bir kadro kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, golcü operasyonunu sürdürüyor. Ekonomik şartlar sebebiyle bonservisi elinde olan futbolcular üzerine yoğunlaşan yönetim, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’le yollarını ayıran ve yarım dönemdir boşta bulunan Diego Costa için nabız yoklamaya devam ediyor. Geleceği için seçici davranan İspanyol golcüyle menajeri aracılığıyla temasta olan Kara Kartal, yıllık maaş olarak 2.5 milyon Euro seviyesine kadar çıktı. Yönetim, Şampiyonlar Ligi faktörünü bu transferde kullanıp mutlu sona ulaşmak istiyor.





Aboubakar’ın durumu...

Vincent Aboubakar’ın ayrılık durumunun bulunması sebebiyle 2 golcü için çalışmada bulunan Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic’i de listesinde tutuyor. Ara transfer döneminde Beşiktaş’la yaptığı yoğun pazarlıkların sonuca ulaşmaması sonrasında, İtalya Serie A Ligi temsilcisi Milan’la anlaşan Hırvat golcü, 10 maçta forma giyip Çizme kariyerini sonlandırdı. Tecrübeli futbolcuyu tekrar listesine ekleyen yönetim, Devler Ligi biletini bu oyuncuyla yapılan pazarlıklarda da kullanıyor.

Menajeri önerdi

Ada ekibi Brighton’la yollarını ayıran Danny Welbeck de yönetimin not defterine giriş yaptı... İngiltere temsilcisiyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcunun menajerler aracılığıyla kulübe önerilmesi sonrasında, tecrübeli futbolcu için de çalışmalar başladı. Kara Kartal, Diego Costa ve bir ismi daha Kartal yapmak istiyor.



