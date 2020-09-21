Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi: DeAndre Yedlin...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Newcastle United'ın sağ beki DeAndre Yedlin, Beşiktaş'a transfer olmak için İngiliz kulübün antrenmanlarına çıkmadı.

21 Eylül 2020, Pazartesi 19:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi: DeAndre Yedlin...

Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş'a Deandre Yedlin'den haber var...

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Amerikalı sağ beki DeAndre Yedlin hakkında Beşiktaş'la ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Skysport'un haberine göre DeAndre Yedlin, Beşiktaş'a transfer olmak için Newcastle United ile antrenmanlara çıkmıyor.

Görüşmeler devam ediyor

Beşiktaş ile Newcastle arasında transfer görüşmeleri devam ederken, İngiliz ekibi 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Yedlin'den bonservis bedeli kazanmayı düşünüyor.

Sky Sports, geçen hafta Yedlin'in Beşiktaş'a transferinin yakın olduğunu yazmıştı.


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