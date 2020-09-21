Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş'a Deandre Yedlin'den haber var...

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Amerikalı sağ beki DeAndre Yedlin hakkında Beşiktaş'la ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Skysport'un haberine göre DeAndre Yedlin, Beşiktaş'a transfer olmak için Newcastle United ile antrenmanlara çıkmıyor.

Görüşmeler devam ediyor

Beşiktaş ile Newcastle arasında transfer görüşmeleri devam ederken, İngiliz ekibi 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Yedlin'den bonservis bedeli kazanmayı düşünüyor.

Sky Sports, geçen hafta Yedlin'in Beşiktaş'a transferinin yakın olduğunu yazmıştı.



