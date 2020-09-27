Yeni sezon öncesinde Gökhan Gönül’ün gönderilmesi ve Douglas Santos’un da kadro dışı bırakılmasının ardından Kara Kartal’da sağ bek krizi patlak vermişti. Bu bölge için ilk olarak Jeremain Lens’i görevlendiren ancak Hollandalı oyuncunun performansından memnun kalmayan teknik ekip, ardından formayı Necip Uysal’a vermişti. Sağ bek olarak başladığı 2 maçta takımına 2 asistlik katkı yapan tecrübeli oyuncu, görevini başarıyla yapsa da teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda sağ bek hattına takviye için çalışmalar hızlandı. Uzun süredir gündemde bulunan Nazım Sangare’nin Fenerbahçe’ye transfer olması sonrasında yönetim, İtalya Serie A ekibi Roma’nın 29 yaşındaki oyuncusu Davide Santon için yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

Oyuncuyla anlaşma sağlandı

Roma’yı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle ikna eden ve oyuncuyla da menaceri aracılığıyla anlaşan Kara Kartal, Vincent Aboubakar’ın transferi sonrasında 14’e çıkan yabancı oyuncu kontenjanını düşürüp, Santon’u yeni haftada kadrosuna katmak istiyor. Yönetim; Douglas, Mirin, Lens ve Larin gibi isimlerden en az 2’sini gönderip bir kontenjanı Santon’a, diğerini de yeni bir forvete harcamayı amaçlıyor.

Gökmen Özcan