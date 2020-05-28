Beşiktaş'a son dakika müjdesi... Siyah-Beyazlı ekibin futbol takımına dün yapılan testlerin sonuçları belli oldu. Yapılan tüm testlerde negatif sonuçlar alındı. Henüz kulüpten resmi açıklama yapılmamasına rağmen, FANATİK'in aldığı bilgiye göre sonuçlar kulüp yetkililerine iletildi.

Beşiktaş'ta testleri pozitif çıkan oyunculara telefonla bilgi verildiği ancak test sonuçları geldikten sonra henüz hiçbir oyuncunun aranmadığı ifade edildi.

Siyah-Beyazlı ekibin, gün içerisinde resmi bir açıklama yaparak test sonuçlarını aktarması bekleniyor.

Orhan Yıldırım / fanatik.com.tr