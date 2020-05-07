Radyospor'da Özgür Sancar'ın verdiği bilgiye göre, Beşiktaş aradığı kaleciyi Belçika'da buldu. Belçika Pro League ekiplerinden Royal Antwerp forması giyen milli kaleci Sinan Bolat, Beşiktaş'ın listesinde ön plana çıkıyor. Daha önce Radyospor'a yaptığı açıklamalarda da Türkiye'den teklifler aldığını doğrulayan Sinan Bolat, yeni sezonda Beşiktaş forması giyebilir.

Bonservis bedeli yok!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sinan Bolat bu yönüyle Beşiktaş'ı cezbediyor. Ekonomik anlamda zor günlerden geçen Beşiktaş, Sinan Bolat'ı sezon sonunda bonservissiz bir şekilde kadrosuna katabilir. Sinan Bolat geçtiğimiz yıllarda ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray formaları da giymişti.

Antwerp'te 1. kaleci!

3 sezondur Antwerp forması giyen Sinan Bolat takımında 1. kaleci konumunda. 2019/2020 sezonunda 36 maça çıkan Sinan Bolat bu maçların tamamına ilk 11'de başladı.



