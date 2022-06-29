Besiktaş'ta son dakika! Sevilla'dan Montero'ya 6 milyon Euro'luk teklif
Savunma hattına takviye yapmayı planlayan LaLiga ekibi Sevilla'nın gündemine sürpriz bir isim geldi. Uzun süredir Galatasaray forması giyen Marcao'nun peşinde olan İspanyol ekibinin Beşiktaş'ın defans oyuncusu Francisco Montero ile ilgilendiği ve 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi.
Savunma hattına takviye yapmayı planlayan LaLiga ekibi Sevilla'nın gündemine sürpriz bir isim geldi.
El Chiringuito TV'de yer alan habere göre Sevilla, Beşiktaş 'ın defans oyuncusu Francisco Montero ile ilgileniyor.
6 milyon Euro'luk teklif
Haberin detaylarında ise İspanyol kulübünün şimdiden 6 milyon Euro'luk ilk teklifi sunduğu iddia ediliyor.
İspanya'da daha önce Atlético Madrid ve Deportivo La Coruna formaları giyen 23 yaşındaki stoperin Siyah-Beyazlı ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 25 maça çıkan İspanyol stoper, 2 kez fileleri havalandırmı ve 1 kez de asist yapma başarısı göstermişti.
Marcao haberleri
Savunma bölgesine takviye planlayan Sevilla'nın uzun süredir Galatasaray forması giyen MKarcao ile de ilgilendiği haberleri gündemde yer alıyordu.