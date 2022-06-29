Savunma hattına takviye yapmayı planlayan LaLiga ekibi Sevilla'nın gündemine sürpriz bir isim geldi.

El Chiringuito TV'de yer alan habere göre Sevilla, Beşiktaş 'ın defans oyuncusu Francisco Montero ile ilgileniyor.

6 milyon Euro'luk teklif

Haberin detaylarında ise İspanyol kulübünün şimdiden 6 milyon Euro'luk ilk teklifi sunduğu iddia ediliyor.

İspanya'da daha önce Atlético Madrid ve Deportivo La Coruna formaları giyen 23 yaşındaki stoperin Siyah-Beyazlı ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 25 maça çıkan İspanyol stoper, 2 kez fileleri havalandırmı ve 1 kez de asist yapma başarısı göstermişti.

Marcao haberleri

Savunma bölgesine takviye planlayan Sevilla'nın uzun süredir Galatasaray forması giyen MKarcao ile de ilgilendiği haberleri gündemde yer alıyordu.



