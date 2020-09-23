Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Trabzonspor maçı öncesinde corona virüs testi pozitif olan ve hem Trabzonspor hem de Antalyaspor maçında sahadaki yerini alamayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın son yapılan Covid-19 testi negatif çıkmıştı.

Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile karşılaşacak olan siyah beyazlılarda, Sergen Yalçın'ın testinin negatif çıkmasına rağmen sağlık prosedürleri gereği Rio Ave maçında takımın başında yer alamayacağı öğrenildi.

ALANYA MAÇINDA GERİ DÖNÜYOR

Yalçın'ın 14 günlük karantina sürecini Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasında tamamlayacağı ve bu maçta takımın başına geri döneceği belirtildi.



