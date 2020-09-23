Beşiktaş'ta son dakika Sergen Yalçın gelişmesi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın son testinin negatif olmasına rağmen, sağlık prosedürü gereği Avrupa Ligi'nde oynanacak Rio Ave maçında sahadaki yerini alamayacak.

23 Eylül 2020, Çarşamba 15:42 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta son dakika Sergen Yalçın gelişmesi!

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Trabzonspor maçı öncesinde corona virüs testi pozitif olan ve hem Trabzonspor hem de Antalyaspor maçında sahadaki yerini alamayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın son yapılan Covid-19 testi negatif çıkmıştı. 

Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile karşılaşacak olan siyah beyazlılarda, Sergen Yalçın'ın testinin negatif çıkmasına rağmen sağlık prosedürleri gereği Rio Ave maçında takımın başında yer alamayacağı öğrenildi. 

ALANYA MAÇINDA GERİ DÖNÜYOR

Yalçın'ın 14 günlük karantina sürecini Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasında tamamlayacağı ve bu maçta takımın başına geri döneceği belirtildi.


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