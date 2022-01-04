Katar'ın başkenti Doha'da yarın TSİ 20.45'te oynanacak maç öncesi Beşiktaş 'ın kafilesinde yer alan oyunculardan Ghezzal ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kafile Doha'ya indiğinde Katar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından otelde yapılan testler sonucunda Rachid Ghezzal'da pozitif bulgulara rastlandı. Bugün ise Mehmet Topal’ın semptomlarının artması üzerine tecrübeli futbolcu takımdan izole edildi.

Kafileden ayrı bir şekilde izole durumda bulunan iki oyuncu ve kulüp personeli için yetkililer harekete geçti. Ghezzal ve kulüp çalışanı için ambuans uçağın gelmesi beklenirken, Mehmet Topal için ise özel uçak tahsis edildi. Otelde ayrı odalarda kalan ve takım yemeği ile maç toplantılarına katılmayan 2 futbolcu ve kulüp personeli İstanbul'a dönerek tedavilerini sürdürecek.

DHA



