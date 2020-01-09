Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse girdi. Umut Nayir ve Güven Yalçın'dan beklediği verimi alamayan, Burak Yılmaz'a destek olacak bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Alanyaspor'dan Papiss Cisse'yi istedi.

Beşiktaş, Cisse konusunda Alanyaspor'la görüşmelerini sürdürürken, Akdeniz ekibinden karşı teklif geldi. Alanyaspor, tecrübeli golcünün karşılığında Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd'u istedi.

İki futbolcunun yıllık ücretlerinin yüksek olması sebebiyle, Alanya'nın maaşların bir kısmını Beşiktaş'ın talip etmesini istediği öğrenildi.

2018'in yaz ayında bonservis bedeli ödemeden transfer edilen Cisse, Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 28 gol atma başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Boyd, bu sezon Beşiktaş'ta fazla süre alamadı. Süper Lig'de 7 maçta sadece 286 dakika oyunda kalabilen Boyd, toplamda ise 13 maça çıkarak 2 kez gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli ön libero Oğuzhan Özyakup ise Süper Lig'de 11, Avrupa Ligi'nde 5, Türkiye Kupası'nda 1 maçta oynadı, 1 gol, 1 asist yaptı. 2.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle Başkan Ahmet Nur Çebi’nin özellikle Oğuzhan'ı göndermeye sıcak baktığı öğrenildi.

Orhan Yıldırım