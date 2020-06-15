Süper Lig’de önceki akşam Antalyaspor’a Vodafo ne Park’ta 2-1’lik skorla kaybeden Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda çılgına dönmüştü. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İlk yarıda takı mı anlamak mümkün değil. Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mentaliteyle oynuyorlar, inanılır gibi değil. Bazı şeyleri değiştireceğiz. İstediğimizi yapmayanlar gidecek. Bazı oyuncular beklentilerimizi karşılayamadı. Gelecek senenin planlarını yapacağız” diyerek tepkisini göstermişti.

Genç hocanın, karşılaşma sonrasında soyunma odasında da oyuncularına üst perdeden yüklendiği öğrenildi. Sezon sonunda kiralık kontratı ve sözleşmesi biten oyuncuların çoğunluğu olmak üzere birçok ismin performansından memnun olmadığını belirten Yalçın’ın, 6 oyuncuyu işaret ettiği ortaya çıktı.

Kiralıkların bileti kesildi

Sergen hocanın Antalyaspor karşısında ilk 11’de görev verdiği isimlerden; Vida, Ruiz, Boyd, Diaby, Boateng ve oyuna sonradan dahil olan; Caner Erkin’ in formunu yetersiz bulduğu bildirildi. Basın toplantısında, “İstediğimizi yapmayanlar gidecek” mesajını gönderen Yalçın’ın; kiralık sözleşmesi bitecek; Diaby ve Boateng’i şimdiden gözden çıkardığı ifade edilirken; kontratları sona erecek olan: Gökhan ve Caner için de kararını gelecek haftalarda vereceği belirtildi.

Antalya karşısında hücum hattında etkisiz kalan Prince- Boateng, sezon sonuna kalan sayılı günde kredisini tüketmeye başladı. Sezon sonunda yolların ayrılacağı Diaby, kalan maçlarda ilk 11’i unutabilir.



