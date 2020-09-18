Siyah-Beyazlılar’da golcü takviyesinden sonra en önemli transfer ihtiyacı sağ bekte. Kartal, Nazım Sangare’yi alarak sorunu çözmek amacında.

Uzun süredir Antalyaspor ile temasta olan Beşiktaş, yarın bu işi çözmeyi hedefliyor. Ligin ikinci haftasında Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi iki yönetim bir araya gelecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, bizzat Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile görüşmeyi planlıyor. Öztürk’ü yüzyüze ikna etmeye çalışacak Çebi, Sangare transferini sonuçlandırmak istiyor. Antalyaspor’un patronu, transferle ilgili yaptığı son açıklamada, “Beşiktaş bize 500 bin Euro kiralama, 1.5 milyon Euro zorunlu satın alma teklifinde bulundu. Ancak sonrasında bu rakamı toplamda 1 milyon Euro seviyesine çektiler” demişti.

Nazım dünden hazır

Beşiktaş, Nazım Sangare için yine kiralama artı opsiyon formülü üzerinden bir teklif yapacak fakat takasta bu kez Umut Nayir de önerilecek. Sangare ise her iki tarafın anlaşması halinde Kartal olmaya dünden hazır. Bu transferde düğüm, yarınki maçın ardından çözülmüş olacak.

Orhan Yıldırım