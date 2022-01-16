Süper Lig 'de bu sezon Beşiktaş formasıyla aldığı süreleri daha iyi değerlendiren Güven Yalçın'ın geleceği şimdiden merak konusu oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki golcüde son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Güven Yalçın’ın menaceri Ersin Akan, FANATİK’e konuştu. Akan, “Önceliğimiz her zaman Beşiktaş. Beşiktaş’la görüşmeden hiç kimseyle görüşmem. Güven de kendisini burada iyi hissediyor. Bu hafta Beşiktaşlı yöneticilerle yeni sözleşme konusunu görüşeceğiz” dedi.

Güven Yalçın bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 17 maça çıktı ve 4 gol, 3 asistlik performansa imza attı.

Gökmen Özcan







