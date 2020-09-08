Son dakika haberi... Beşiktaş'ta sıcak gelişme yaşandı. Siyah beyazlı takımda sakatlığı yeni yeni atlatan Douglas ile Isimat Mirin'in kadro dışı bırakıldı. İki oyuncu da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın, dün düzenlediği basın toplantısında Douglas ile ilgili "PAOK maçı öncesinde Douglas'la bizzat konuştum. 'Seni 11'de oynatmayı düşünüyorum' dedim. Kendisi de bana ağrılarının olduğunu söyledi. Doğruyu söylediği için teşekkür ederim. Bu yüzden oynatmadım, herhangi bir şey yok." açıklamasını yapmıştı.

Beşiktaş Yönetimi, Douglas ve Mirin'le ilgili gelecek olan tüm teklifleri değerlendirmek istiyor. Douglas'ı Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor istiyor.