Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Yerli transferi hakkında sorulan soruya cevap veren Naibi, "Birçok yerli oyuncu ile görüşüyoruz. Bu konuda bazı gelişmeler var ama yakın vadede açıklayacağımız transfer yok. Ama takımımıza yerli oyuncu katmak istiyoruz" dedi.

'Tyler Boyd'la görüşüyoruz'

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına damga vuran Tyler Boyd'la görüştüklerini ifade eden Naibi, Naibi, "Tyler Boyd geçtiğimiz sezonun 2. yarısını ülkemizde geçirdi. İyi bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kulübü ve kendisiyle görüşüyoruz." dedi.

'Taraftarımız kendisini özledi'

Marcelo'nun Beşiktaş'a geri döneceği iddiasına cevap veren Siyah Beyazlı ekibin yöneticisi, "Marcelo'dan kulübü memnun. Taraftarımız kendisini özledi, biliyoruz ama kendisi de Lyon'da devam etmek istiyor. Eğer bir ki bir gün Marcelo ile ilgili uygun şartları olursa kendisinin ülkemize dönmesini isteriz ama bu yaz için böyle bir şey mümkün gözükmüyor." dedi.

'Kagawa'nın İspanya hayali var'

Borussia Dortmund'dan kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Kagawa ile devam edip etmeyeceklerine dair, "Kagawa'nın bize gelmeden evvel de İspanya'da oynama hayali vardı. İspanya'da kontrat arayacak. İstediği kontratı bulursa orada devam edeceğini düşünüyorum. Teknik ekibin isteği dooğrultusunda Kagawa transferini gerçekleştirebiliriz." açıklamasında bulundu.

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